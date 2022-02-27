В Самаре отменили торги на поиск подрядчика по сносу дома на Нагорной

Дом должны были снести Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Самары отменила торги на поиск подрядчика для сноса дома на ул Нагорной, 209 (литеры И, И1, И2, И3, И4). Ранее был объявлен аукцион, в техзадании было прописано, что подрядчик должен отключить и вынести наземные и подземные вводы инженерных коммуникаций, установить ограждение строительной площадки, обеспечить сохранность зеленых насаждений на площадке, не загрязнить территорию городского округа. На площадке необходимо разместить мойку автотранспорта.

Стоит отметить, что жилое строение уже расселено и подготовлено к сносу. После разбора подрядчик должен утилизировать строительный мусор. За работы город был готов заплатить 1,294 миллиона рублей. Жалоб на закупку подано не было.

Также стало известно, что приостановлены еще несколько закупок на снос домов в Кировском районе, это было сделано по жалобе. Извещение об отмене этого аукциона было размещено 25 февраля 2022 года.