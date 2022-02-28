В Самарской области последний день зимы 2022 года будет без осадков, а температура опустится до -9

В Самарскую область врывается весна Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС дали прогноз погоды на последний день зимы 2022 года, 28 февраля. По прогнозу синоптиков, в этот день в Самарской области осадков не ожидается, а температура воздуха днем опустится до -9 градусов в ночь на вторник.

В понедельник, 28 февраля 2022 года, температура воздуха днем составит +4…-6 градусов, существенных осадной не ожидается. В ночь на вторник, в регионе температура понизится до -9 градусов.

Весна 2022 года в Самарской области начнется без дождей и снега. Температура воздуха днем будет держаться в пределах +2…-3 градусов, а ночью опустится до -11.

2 марта 2022 года, в регионе также не ожидается существенных осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах +2…-3 градусов. Синоптики предупреждают, что в связи с «температурными качелями» на дорогах может образоваться гололедица.