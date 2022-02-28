Самарские полицейские с января 2022 года несут службу на Северо-Кавказе

Полицейские из Самары проходят службу в Северо-Кавказе. Фото: ГУ МВД по Самарской области

С середины января 2022 года отряд ГУ МВД по Самарской области несут службу на территории Северо-Кавказа. Отряд самарских полицейских проверяют транспорт и пассажиров на одном из КПП. В их задачу входит, поддержание правопорядка и общественной безопасности.

Самарские полицейские также задерживают граждан, которые находятся в розыске, выявляют угнанные автомобили, занимаются пресечением незаконное оборота наркотиков, оружия и боеприпасов.

- За прошедший месяц сотрудники правоохранительных органов проверили более 37 тысяч автомобилей и порядка 64 тысяч граждан. Задержаны 5 лиц, находящихся в розыске, один угнанный автомобиль, изъято 140 литров алкогольной продукции и 1600 пачек сигарет без лицензии. Таже были изъятв оружие и боеприпасы, медицинские препараты , - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Коллеги и родные командированных самарцев желают им успехов на службе, достойного выполнения своих обязанностей.