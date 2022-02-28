Самарцев научили отличать ложную информацию в Интернете о событиях на Украине от реальности

Узнать правду можно на сайте войнасфейками.рф
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жители Самары вместе со всем миром продолжают следить за событиями на Украине. В СМИ и социальных сетях появляется много новостей, однако не все они правдивы. Центр управления регионом Самарской области назвал 7 признаков фейковой новости, которой нельзя доверять.
1) У новости нет надежного источника.
2) Этой информации нет в других СМИ.
3) Слишком эмоциональный текст.
4) Заголовок не подходит к содержанию.
5) В статье фотографии плохого качества.
6) Материал написан субъективно, продвигает определенную позицию.
7) Текст написан неграмотно, с орфографическими и пунктуационными ошибками.
Самарцев просят не доверять всем материалам, которые публикуются в сети Интернет.