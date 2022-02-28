Самарцев научили отличать ложную информацию в Интернете о событиях на Украине от реальности

Узнать правду можно на сайте войнасфейками.рф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары вместе со всем миром продолжают следить за событиями на Украине. В СМИ и социальных сетях появляется много новостей, однако не все они правдивы. Центр управления регионом Самарской области назвал 7 признаков фейковой новости, которой нельзя доверять.

1) У новости нет надежного источника.

2) Этой информации нет в других СМИ.

3) Слишком эмоциональный текст.

4) Заголовок не подходит к содержанию.

5) В статье фотографии плохого качества.

6) Материал написан субъективно, продвигает определенную позицию.

7) Текст написан неграмотно, с орфографическими и пунктуационными ошибками.

Самарцев просят не доверять всем материалам, которые публикуются в сети Интернет.