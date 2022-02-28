В Самаре разыскивают 57-летнюю женщину, которая втирается в доверие к пенсионерам и крадет у них деньги

Женщина предлагает помощь и крадет деньги у пенсионеров. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В полицию Самары обратился 81-летний местный житель, который сообщил, что у него украли 7 тысяч рублей. Узнав об обстоятельствах происшествия, сотрудники правоохранительных органов вышли на след 57-летней самарчанки, которая уже не раз совершала подобные кражи.

Как рассказал пенсионер, он познакомился с воровкой на улице. Мужчина нес тяжелые сумки и женщина предложила ему свою помощь. В благодарность пенсионер пригласил незнакомку домой, а после он обнаружил пропажу 7 тысяч рублей.

Полицейские опросили свидетелей и просмотрели камеры наружного видеонаблюдения. Выяснилось, что к краже денег у 81-летнего пенсионера может быть причастна ранее судимая местная жительница. 57-летняя самарчанка ранее предложила свою помощь 70-летней женщине и открыто похитила у нее кошелек с 40 тысячами рублей.

Приметы: славянская внешность, 55-60 лет, рост 165-170 см., плотного телосложения.

Может быть одета: в куртку синего цвета длиной ниже колена, шапку вязаную светлого цвета.

Сотрудники полиции просят всех, кто владеет информацией о местонахождении злоумышленницы, сообщить в ближайший отдел или по телефонам: 8 (846) 373-76-40,8-964-992-39-00 или 112.