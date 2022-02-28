В Тольятти слесарь отдала мошенникам 245 тысяч рублей, которые взяла в кредит

Полиция уже ищет преступников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Тольятти обратилась местная жительница, которая работает слесарем на производстве. Женщина рассказала, что стала жертвой телефонных мошенников и потеряла 245 тысяч рублей.

По словам заявительницы, ей на телефон поступил звонок якобы из банка. Мужчина представился сотрудником организации и сообщил, что на ее имя злоумышленники оформили кредит. Чтобы аннулировать заем, необходимо взять еще один кредит на сумму 245 тысяч рублей.

Слесарь поверила мошенникам и оформила заем. После чего она перевела все деньги на указанный мошенниками счет. Чуть позже женщина поняла, что ее обманули, и пошла в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и ищут мошенников.