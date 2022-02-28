Самарскому предпринимателю запретили выезжать за границу из-за прорубленной в стене двери

Запрет на полеты за границу побудил самарца исполнить решение суда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре предпринимателю запретили выезжать за пределы России. Под ограничение мужчина попал из-за своего желания переделать квартиру в магазин. Ни жильцам дома, ни суду не понравилось, что он прорубил в несущей стене дверь.

— Мужчина вместо демонтажа оконного проема прорубил дверь в несущей панельной стене. Он использовал кувалду и отбойные молотки. В результате фасад оказался поврежден, а на цокольном этаже появились трещины, — сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Жильцы дома испугались, что обустройство магазина может привести к дополнительным разрушениям и обратились в суд. Они потребовали обязать предпринимателя провести капитальный ремонт поврежденной стены. Служители Фемиды встали на их сторону и постановили вернуть квартире прежний облик. Однако мужчина не спешил исполнять решение суда. В итоге в отношении него возбудили исполнительное производство.

Поскольку самарец так и не приступил к ремонту помещения, пристав-исполнитель наложил на него запрет на выезд за границу. Кроме того, с него взыскали исполнительский сбор в 5 тысяч рублей. Только после этого предприниматель образумился и привел квартиру в порядок.