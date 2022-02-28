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Происшествия28 февраля 2022 6:59

В Самаре двухлетний мальчик проглотил монету и попал в больницу

К счастью, обошлось без серьезных последствий
Анастасия ФИЛАТОВА
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Малыш проглотил монету, когда родители отвлеклись

Малыш проглотил монету, когда родители отвлеклись

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Вечером в пятницу, 25 февраля 2022 года, в больницу имени Пирогова в Самаре доставили 2-летнего малыша. Медики обнаружили у него в ЖКТ инородное тело — монету.

— Ребенок получил травму по месту жительства. Он проглотил монету по недосмотру родителей. Врачи оказали мальчику необходимую помощь и отпустили домой, — сообщил «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Информацию о случившемся передали в правоохранительные органы. Там собрали материал проверки.

Медики призывают родителей тщательнее следить за своими маленькими детьми. Нельзя оставлять на видных местах мелкие предметы, а также бытовую химию. Ребенок может заинтересоваться ими и случайно проглотить или выпить.