В Самарской области инспекторы ГИБДД помогли спасти рабочего с инфарктом

Правоохранители помогли спасти жизнь больному Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Инспекторы ГИБДД Ставропольского района помогли спасти жизнь рабочему. У мужчины в дороге случился инфаркт. Полицейские довезли его до больницы на патрульном автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В случилось в феврале 2022 года на посту ДПС возле поселка Зеленовка. В один из дней туда подъехала «Газель» с рабочими местного предприятия. Водитель рассказал полицейским, что их коллеге стало плохо. Они не стали ждать скорую помощь и сами поехали в ближайшую больницу, однако в дороге мужчине стало еще хуже. Он начал задыхаться и жаловаться на сильную боль в груди.

Сотрудники ГИБДД — капитан Сергей Кондратий и старший лейтенант Евгений Сержантов — пересадили рабочего в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маячки, рванули в лечебное учреждение. Вскоре они уже были в приемном покое нейрохирургического отделения больницы в Тольятти. Врачи диагностировали у мужчины признаки инфаркта и отправили его в операционную.

Правоохранители успели вовремя. Больного спасли. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии. Коллеги мужчины в соцсетях поблагодарили инспекторов ГИБДД за помощь.