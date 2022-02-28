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Происшествия28 февраля 2022 7:36

В Самаре на улице Аэродромной «Лада Калина» попыталась проскочить на «красный» и врезалась в иномарку

В Самаре на улице Аэродромной столкнулись «Лада Калина» и «Ниссан» утром 27 февраля 2022 года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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"Калина" выехала на перекресток на красный свет. Фото: ГУ МВД по Самарской области

"Калина" выехала на перекресток на красный свет. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Около 7 утра, 27 февраля 2022 года, в Самаре на улице Аэродромной, 22А произошло ДТП с участием автомобилей «Лада Килина» и «Ниссан». Отечественная легковушка попыталась проскочить на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с иномаркой.

По предварительным данным полицейских, 25-летний водитель на автомобиле «Лада Калина» двигался по улице Аэродромной и проехал на «красный» сигнал светофора. В этот момент на разрешающий сигнал ехал 51-летний водитель «Ниссана», в результате чего автомобили столкнулись.

В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля. Мужчину с травмами госпитализировали в больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.