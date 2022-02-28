В Самарской области пьяный селянин решил показать другу ружье и случайно застрелил его

Преступление произошло в частном доме в селе Лопатино Ставропольского района Фото: СУ СК России

Житель села Лопатино Ставропольского района стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в убийстве приятеля. Мужчина случайно застрелил того из ружья. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Все произошло в частном доме подозреваемого. В один из дней к мужчине пришел в гости знакомый. Они устроили небольшое застолье. Подвыпив, хозяин жилища вспомнил, что ранее он нашел ружье и решил показать его приятелю. Однако все закончилось плачевно. Мужчина случайно нажал на курок и выстрелил в гостя. Тот скончался на месте. На допросе селянин рассказал, что до этого никогда не пользовался ружьем и разрешения на использование оружия у него нет.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Ему может грозить до 2 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители продолжают разбираться в деталях происшествия.