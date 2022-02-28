Более 80 НКО Самарской области выступили в поддержку президента России

О решении представителей НКО стало известно на заседании Общественной палаты региона

Лидеры и активисты некоммерческих организаций Самарской области выступили в поддержку президента России Владимира Путина. Открытое обращение подписали представители более 80 НКО. Об этом стало известно на заседании региональной Общественной палаты, которое проводит губернатор Дмитрий Азаров.

— Я рассчитываю, что в это непростое время Общественная палата станет площадкой, которая объединит все общественные силы вокруг решения президента России по защите жителей Донбасса от агрессии, о проведении операции по демилитаризации и денацификации Украины. Сегодня как никогда нужна консолидация общества, — отметил глава региона.

Напомним, Самарская область одна из первых заявила о своей готовности помочь беженцам из ДНР и ЛНР. Регион отправил им гуманитарную помощь в виде средств гигиены, продуктов питания и СИЗов. Кроме того, на прошлой неделе губерния приняла первых вынужденных переселенцев. Их разместили на базе отдыха в Самаре.