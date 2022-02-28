Сотрудники ГИБДД за три дня выявили в Самарской области более 2700 нарушений ПДД

Дорожные полицейские призывают водителей соблюдать ПДД Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области с 25 по 27 февраля 2022 года прошли масштабные рейды ГИБДД. За три дня полицейские выявили на дорогах региона более 2700 нарушений ПДД. Самыми частыми оказались игнорирование ремней безопасности (322), наличие тонировки на авто (199) и вождение в нетрезвом виде (76). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Также правоохранители выявили 35 нарушений правил перевозки детей. Всех водителей привлекли к ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. Еще семерых водителей наказали за езду без прав.

Помимо автомобилистов, правила нарушали и пешеходы. Так, переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора 136 человек. И еще 171 водитель стал нарушителем, не уступив пешеходам дорогу.

Массовые рейды на дорогах региона продолжатся и дальше. Полицейские призывают автомобилистов быть внимательнее и не нарушать ПДД.