В Самаре умер журналист Дмитрий Денисов

Дмитрий Денисов ушел из жизни в 55 лет Фото: Instagram.com

В воскресенье, 27 февраля 2022 года, в Самаре скоропостижно скончался журналист Дмитрий Денисов, который работал в издании «Самарские известия». Ему было 55 лет. Об этом сообщает региональный Союз журналистов.

— Правление областного отделения СЖР глубоко скорбит в связи с кончиной Дмитрия Борисовича и выражает соболезнование его родным и близким, — говорится в сообщении организации.

Причина смерти журналиста пока не известна. Прощание с Дмитрием Денисовым состоится во вторник, 1 марта 2022 года, на улице Борской, 108, кв. 1 (с 13:00 до 14:00). Информация о том, как можно помочь его семье, здесь.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Денисова.