Погода в Самарской области 27 февраля 2022 года побила температурный рекорд

Последние дни зимы в Самарской области выдались аномально теплыми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 27 февраля 2022 года, погода побила в Самарской области рекорд по температуре воздуха. Настолько тепло в последний месяц зимы в регионе не было уже 18 лет.

По данным синоптиков Приволжского УГМС, свои показатели обновили сразу две метеостанции: в Клявлине и Серноводске. В обоих населенных пунктах был перекрыт абсолютный суточный максимум температуры воздуха 2004 года.

Так, накануне температура в Серноводске составила 3,3 °С. Отклонение от предыдущего значения составило 0,5 °С. В Клявлине столбик термометра поднялся до 2,5 °С. До этого рекорд там был 2 °С.

Отметим, в ближайшие несколько дней в Самарской области тоже ожидается плюсовая температура — до 2 °С. Однако по ночам будет холоднее — около -7...-12 °С.