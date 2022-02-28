В Самарской области 28 февраля 2022 года заразились коронавирусом 4214 человек

Коллективный иммунитет против КВИ в Самарской области составляет 71% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны последние данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области. В понедельник, 28 февраля 2022 года, в регионе выявили 4 214 случаев заражения. Общее число достигло 326 115.

По информации оперштаба, количество выздоровевших значительно превысило число заболевших. За минувшие сутки лечение закончили 5 145 жителей губернии. За все время — 279 250 человек. При этом в больницы госпитализировали еще 201 ковид-пациента.

К сожалению, спасти удается не всех. Умерли 14 больных, у которых был подтвержден коронавирус. Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировали 7 099 летальных случаев.

Добавим, коллективный иммунитет против COVID-19 в регионе сейчас составляет 71%. Полностью прошли вакцинацию 2 041 257 жителей. Первый компонент препарата получили 2 126 069 человек.