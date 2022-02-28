Больше половины самарцев хотят перейти на 4-дневную рабочую неделю по 10 часов

Самарцы готовы изменить график работы с сохранением размера зарплаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что каждый второй житель Самары, работающий на пятидневке, хочет изменить свой график. По данным исследования сервиса SuperJob, многие горожане готовы работать 4 дня в неделю по 10 часов вместо 8-часового рабочего дня за ту же зарплату.

Среди работающих самарцев перейти на новый рабочий график готовы 59% людей моложе 34 лет. Также на изменения согласился каждый второй респондент с заработком более 80 тысяч рублей.

Не одобрил подобное расписание лишь каждый четвертый житель. Основными причинами для отказа стали: плохая работа мозга вечером; желание уменьшить рабочий день; сокращение личного времени.

Примечательно, что 19% опрашиваемых затруднились ответить, аргументируя тем, что в условиях мегаполиса это нереально. Поскольку минимум 2 часа еще уходит на дорогу и практически не остается времени на семью.