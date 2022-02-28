В Тольятти отремонтировали Южное шоссе и развязку на улице Юбилейной

За неделю отремонтировали 2 дорожных объекта. Фото: администрация Тольятти

В Тольятти сотрудники подрядных организация ведут аварийно-ямочный ремонт. Уже определили 14 объектов для дальнейшего благоустройства.

По сообщению руководителя дорожного хозяйства и транспорта Павла Баннова, уже отремонтировали Южное шоссе и кольцевую развязку на улице Юбилейной. Отмечают, что последний раз ремонтные работы проводили в 2013 году. Сейчас ремонт идет полным ходом, круглосуточно на объектах работают специалисты и техника.

С наступлением весны и дорожно-строительного сезона сотрудники подрядных организаций приступят к основным видам ремонтных работ. В 2022 году в Тольятти запланировали ремонт 9 магистральных дорог.