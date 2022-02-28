В Самаре часть бывших топ-менеджеров «Газбанка» освободили от уплаты долгов на 11 млрд рублей

Суд отказался удовлетворять иск АСВ о взыскании долгов и убытков с экс-руководителей "Газбанка" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Часть бывших топ-менеджеров «Газбанка» освободили от уплаты долгов на 11,7 млрд рублей. Такое решение 16 февраля 2022 года вынес арбитражный суд Самарской области.

Напомним, в 2018 году «Газбанк» признали банкротом и назначили ему конкурсного управляющего — Агентство по страхованию вкладов. В апреле 2021 года организация подала заявление в суд с требованием обязать экс-руководителей банка возместить убытки на 770 млн рублей. В списке оказались Михаил Липовецкий, Артем Маслов, Владимир Семин, Виктор Левин и Лилия Власова.

В июле того же года АСВ вновь подало иск в суд, увеличив сумму убытков до 2,9 млрд рублей и добавив в перечень должников еще несколько топ-менеджеров. Среди них: Игорь Свиридов, Владимир Аверин, Михаил Сорокин, Анатолий Афанасьев, Евгений Бобровский, Александр Гриднев и Юрий Макушкин.

Осенью 2021 года конкурсный управляющий потребовал привлечь к субсидиарной ответственности Анатолия Афанасьева, Евгения Бобровского, Александра Гриднева, Юрия Макушина, Максима Сойфера и Владимира Семина — взыскать с них 11 770 034 000 рубля. Также среди требований было возмещение убытков на 496 226 574 рубля. Однако арбитражный суд отказался удовлетворять заявление АСВ.