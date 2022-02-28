Самарская область стала лидером по количеству наград в российской туристической премии

Самарская область стала лучшей в трех номинациях

25 февраля 2022 года в атриуме Петропавловской крепости и Санкт-Петербурге подвели итоги всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. В конкурсе приняли участие 32 региона страны, Самарская область получила награды в трех номинациях.

Список лауреатов был сформирован по итогам конкурсов и рейтингов 2021 года. Самарская область стала лучшей в трех номинациях: 1 место – Территория детского туризма; 1 место – Территория MICE; 2 место – Территория культурно-познавательного туризма.

- Победа в этом конкурсе является оценкой нашей работы по приоритетным видам туристической отрасли. Это заслуга всей отрасли туризма и индустрии гостеприимства Самарской области, признание продуктивной работы Правительства региона, результат личного внимания Губернатора Дмитрия Азарова к вопросам развития туристической сферы. Получение сразу трёх наград – один из лучших результатов среди всех регионов страны, - отметил руководитель департамента туризма Артур Абдрашитов.

Несмотря на коронавирусные ограничения, которые продолжились в 2021 году, Самарская область показал хорошие результаты по привлечению туристов в регион. Так, в прошлом году туристический поток у нас составил более 1 млн 710 тыс. человек, что больше показателей 2020 года на 30,2%.