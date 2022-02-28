В Тольятти в квартире на ул. Лесной нашли два трупа

Правоохранители задержали предполагаемого убийцу по горячим следам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в субботу, 26 февраля 2022 года, в квартире одного из домов на улице Лесной в Тольятти нашли два трупа. Погибшими оказались 47-летние мужчина и женщина. Об этом «КП-Самара» сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией.

— Тела имели признаки насильственной смерти. У мужчины специалисты обнаружили повреждения ребер, а у женщины — травму головы. Оба ранее судимы не были и нигде не работали. Проживали по данному адресу, — рассказал собеседник.

Подозреваемого в убийстве сожителей задержали по горячим следам. Предполагаемым преступником оказался 28-летний местный житель. Он имеет судимости за кражу, грабеж и незаконный оборот оружия. Молодой человек рассказал, что вместе с погибшими распивал алкоголь. В какой-то момент между ними началась словесная перепалка. Гость не сдержался и пустил в ход кулаки. Он избил хозяев жилища и сбежал. Те от полученных травм вскоре скончались.

В отношении тольяттинца возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему грозит длительный тюремный срок. Сейчас правоохранители продолжают разбираться в деталях преступления.