Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 февраля 2022 16:32

В Самаре неизвестный «заминировал» ТЦ «Империя» и потребовал 5 млн рублей

Сообщение о бомбе оказалось ложным
Анастасия ФИЛАТОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Правоохранители организовали проверку

Правоохранители организовали проверку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем в воскресенье, 27 февраля 2022 года, в Самаре «заминировали» торговый центр «Империя» на Московском шоссе. Неизвестный сообщил о бомбе и потребовал 5 млн рублей и автомобиль.

— «Террорист» позвонил на служебный номер телефона участковому из Тольятти. Тот передал информацию в ОП № 2 в Самаре. На место выезжал кинолог с собакой. Они проверили здание, но ничего опасного не нашли, — сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Сообщение о минировании оказалось ложным. Насколько известно, звонок поступил с номера, зарегистрированного в Москве. Сейчас правоохранители продолжают выяснять личность анонима. Проводится проверка.