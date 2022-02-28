В Самаре неизвестный «заминировал» ТЦ «Империя» и потребовал 5 млн рублей

Правоохранители организовали проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем в воскресенье, 27 февраля 2022 года, в Самаре «заминировали» торговый центр «Империя» на Московском шоссе. Неизвестный сообщил о бомбе и потребовал 5 млн рублей и автомобиль.

— «Террорист» позвонил на служебный номер телефона участковому из Тольятти. Тот передал информацию в ОП № 2 в Самаре. На место выезжал кинолог с собакой. Они проверили здание, но ничего опасного не нашли, — сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Сообщение о минировании оказалось ложным. Насколько известно, звонок поступил с номера, зарегистрированного в Москве. Сейчас правоохранители продолжают выяснять личность анонима. Проводится проверка.