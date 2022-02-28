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Общество28 февраля 2022 16:32

Самарские синоптики рассказали, какую температуру ждать в начале весны

Днем будет выше 0 градусов
Алена ПРОВКИНА
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На льду становится опасно

На льду становится опасно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Самарской области рассказали жителям, какой будет погода в начале весны. Появились данные о температуре.

В начале марта днем температура воздуха поднимется выше 0 градусов. Ночью же область ожидает легкий мороз. Существенных осадков не предвидится. ФГБУ «Приволжское УГМС» также отмечает, что в конце недели характер погоды изменится. В регионе пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя.

Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области предупреждают жителей об опасности выхода на лед в этот период. Лед на реках становится рыхлым и появляются промоины. Рыбакам и любителем прогулок лучше воздержаться от выхода на лед.