Запрет на парковку введут на 34 улицах Самары в 2022 году

Автомобили нарушителей будут эвакуировать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре установят еще несколько знаков, которые ограничивают парковку транспорта в зависимости от дня и времени суток. В 2022 году они появятся на 34 улицах города. Об этом на заседании в гордуме сообщил глава департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

— Сотрудники Госавтоинспекции подключатся к уборке машин, которые нарушают правила парковки и мешают расчистке улиц от снега, — отметил чиновник.

По словам Олега Ивахина, оставленные в неположенных местах автомобили — одна из причин неудовлетворительной уборки снега. Водители не всегда соблюдают требования знаков. Спикер думы Самары Алексей Дегтев призвал автомобилистов заранее заботиться о наличии места и не бросать машины до наступления весны.