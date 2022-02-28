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Общество28 февраля 2022 16:36

В Самарской области готовятся уложить 250 тысяч тонн асфальта в новом дорожно-строительном сезоне

Ремонт начнут при благоприятных погодных условиях
Алена ПРОВКИНА
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В регионе готовятся к дорожно-строительному сезону. Фото: пресс-служба областного правительства

В регионе готовятся к дорожно-строительному сезону. Фото: пресс-служба областного правительства

В Самарской области специалисты готовятся к дорожно-строительному сезону. Планируют уложить 250 тысяч асфальтобетонного покрытия.

Известно, что поставку смеси осуществят по новым ГОСТам, при помощи 12 установок, которые расположены на территории области. На предприятиях ведется подготовка к эксплуатации, проходят ремонтные работы, заготавливают материалы для изготовления.

Выпуск асфальтобетона начнут при улучшении погодных условий, тогда и стартует сезон дорожных работ. Официально планируют начать ремонт дорожного полотна с 1 апреля 2022 года. Отмечают, что подрядчики уже проверяют технику и оборудование на заводах. Правительство региона также напомнило, что в 2021 году в норму привели более 200 км дорог.