Глава Самары попросила ускорить расчистку крыш и дорог

На совещании обсудили расчистку улиц от снега. Фото: городская администрация

В Самаре на еженедельном совещании, 28 февраля 2022 года, обсудили вопрос расчистки крыш и дорог от снега. В регионе продолжают бороться с последствиями непогоды.

Глава города Елена Лапушкина попросила ускорить работу на объектах. Из-за перепадов температуры становится скользко, реагенты необходимо использовать активнее, сообщили на совещании.

Также в администрации отметили, что за минувшие сутки с улиц вывезли 6 078 тонн снега. С начала зимнего периода насчитывают – 367 750 тонн снега, рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин. Работы по расчистке ведут круглосуточно. Также в городе продолжают открытие дождеприемников.