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Происшествия28 февраля 2022 16:40

Жительница Самары заказала у кировчанина мебель и лишилась 23 тысяч рублей

Мошенник из Кирова обвиняется в восьми эпизодах преступления
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Мошенник скоро предстанет перед судом

Мошенник скоро предстанет перед судом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Кирова завершила расследование уголовного дела по факту мошенничества. Местного жителя обвиняют в восьми хищениях на общую сумму 168 тысяч рублей. Среди потерпевших жительница Самарской области.

Как сообщает региональное ГУ МВД, самарчанка заказала мастеру из Кирова изготовление кровати. Женщина оплатила работу, но на самом деле кировчанин не занимался изготовлением мебели, а тратил деньги на свои нужды. Жительница Самары лишилась 23,5 тысяч рублей.

Помимо самарчанки, жертвами мошенника также стали жители других городов России — Кирова и Кирово-Чепецка. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.