Дмитрий Азаров поручил контролировать цены на продукты в Самарской области

Глава региона поручил вести контроль за необоснованным завышением цен на продукты

В понедельник, 28 февраля 2022 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание по повышению устойчивости экономики. Глава региона в числе всего прочего поручил усилить ценовой контроль.

— На сегодняшний день с учетом того, что происходит в стране, от нас много зависит по поддержанию стабильной работы экономики Самарской области, — обратился Дмитрий Азаров к главам министерств, ведомств и городов региона.

Губернатор отметил, что сейчас необходимо обратить дополнительное внимание на ценовую ситуацию на продовольственном рынке. На предыдущем совещании по ценовой политике глава региона поручил вести контроль за спекуляциями и необоснованным завышением цен на продукты потребительской корзины. Однако существуют и сезонные повышения цен. Этот вопрос решается введением новых мер поддержки для горожан, в частности социально незащищенных слоев населения.

Губернатор сообщил, что заседания штаба теперь будут проходить чаще, чем обычно. Глава региона будет лично принимать участие в оценке текущей ситуации, чтобы сохранить стабильность и темпы развития всех отраслей, а также своевременно принимать оперативные меры по сохранению устойчивости экономики.