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Общество28 февраля 2022 16:50

В Самаре за неделю составили рекордные 89 протоколов на пассажиров-антимасочников

Нарушителям грозят штрафы до 30 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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За неделю из транспорта высадили 132 пассажира / Фото: администрация Самары

За неделю из транспорта высадили 132 пассажира / Фото: администрация Самары

В Самаре продолжаются масочные рейды в общественном транспорте. За минувшую неделю проверяющие составили на нарушителей 89 протоколов — это рекордное количество. Еще 132 пассажира не смогли продолжить поездку, сообщает пресс-служба городской администрации.

— С начала 2022 года мы провели 640 рейдов. В результате из транспорта высадили 1 202 пассажира. Также было оформлено 486 протоколов на тех, кто категорически отказывался надеть маски или не взял их в дорогу. Всего с сентября 2020 года в суды было направлено 1 465 материалов, — рассказал замглавы департамента транспорта Александр Ерополов.

Напомним, нарушителям масочного режима может грозить штраф до 30 тысяч рублей. Для тех, кого повторно поймают в общественном транспорте без СИЗов, предусмотрена другая сумма — до 50 тысяч рублей.