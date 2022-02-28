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Происшествия28 февраля 2022 16:55

Самарские автоинспекторы проводят «скрытое патрулирование»

За время рейдов выявили более 20 нарушений
Алена ПРОВКИНА
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Дорожные полицейские проводят скрытые проверки

Дорожные полицейские проводят скрытые проверки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции проводят «скрытое патрулирование» на автомагистралях. Только за три дня выявили более 20 нарушений.

По сообщению ГИБДД Самарской области, подобные рейды проводят с целью дисциплины водителей. Инспекторы передвигаются на автомобиле без цветографической окраски. За три дня они смогли обнаружить 24 нарушителя. В мероприятии задействовали 9 нарядов ДПС.

Скрытый контроль обращает особое внимание на водителей, выезжающих на полосу встречного движения. Нарушения также фиксируют на видеосъемке, после чего направляют автолюбителей к ближайшему экипажу ДПС.