Самарские автоинспекторы проводят «скрытое патрулирование»

Дорожные полицейские проводят скрытые проверки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции проводят «скрытое патрулирование» на автомагистралях. Только за три дня выявили более 20 нарушений.

По сообщению ГИБДД Самарской области, подобные рейды проводят с целью дисциплины водителей. Инспекторы передвигаются на автомобиле без цветографической окраски. За три дня они смогли обнаружить 24 нарушителя. В мероприятии задействовали 9 нарядов ДПС.

Скрытый контроль обращает особое внимание на водителей, выезжающих на полосу встречного движения. Нарушения также фиксируют на видеосъемке, после чего направляют автолюбителей к ближайшему экипажу ДПС.