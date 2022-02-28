Около 200 общественных организаций Самарской области подписали обращение в поддержку президента России

Представители НКО и общественных организаций поддержали решения главы государства

Представители общественных и некоммерческих организаций Самарской области выступили с поддержкой президента России Владимира Путина. Они подписали открытое письмо. Об этом стало известно в понедельник, 28 февраля 2022 года, на заседании Общественной палаты. Его провел губернатор Дмитрий Азаров.

— Общественная палата не могла остаться в стороне событий, происходящих в стране и мире. Активисты НКО и общественники подписали обращение в поддержку президента России. Всего — около 200 организаций региона, — сообщил председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер.

Кроме того, по инициативе члена палаты, генерала армии, Героя России Александра Баранова в губернии создали народное патриотическое движение в поддержку Донбасса и решений главы государства.

Напомним, на прошлой неделе в Самарскую область прибыли первые 266 вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Их разместили в санатории «Дубки», который находится в столице региона. Беженцам оказывают всю необходимую помощь.