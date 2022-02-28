В Тольятти студент колледжа развращал 10-летнюю девочку через соцсети

Мать, узнав о новом "друге" дочери, заявила в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти студента одного из местных колледжей заподозрили в развращении 10-летней девочки. Молодой человек общался с третьеклассницей на интимные темы через соцсети.

— Подозреваемый — 17-летний молодой человек. Он учится на втором курсе колледжа. Судимостей нет, — сообщил «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Насколько известно, парень переписывался со школьницей в период с 1 по 29 января 2022 года. Мать девочки узнала об этом только в середине февраля. Она заявила в полицию. Правоохранители провели обыск и нашли интимную переписку.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.