В Самаре оркестр Большого театра исполнит «Ленинградскую» симфонию Шостаковича

Помимо концерта, также откроется выставка, посвященная симфонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре оркестр Большого театра исполнит седьмую «Ленинградскую» симфонию Шостаковича. Событие посвящено 80-летию со дня первого исполнения.

- Симфония впитала в себя всю боль, весь ужас военного лихолетья, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Мероприятие пройдет на сцене Самарского академического театра оперы и балета 5 марта 2022 года в 21:00. В этот же день откроется выставка, посвященная симфонии. Посетители смогут изучить исторические материалы и увидеть инструменты, на которых она исполняется. Напомним, что Дмитрий Шостакович прибыл в Куйбышев в 1941 году, где закончил свою работу над симфонией. Спустя 80 лет оркестр исполнит произведение на самарской сцене.