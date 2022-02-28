В Самаре стало известно, какие территории благоустроят в 2023 году

В Самаре планируют благоустроить общественные территории в 2023 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре администрация поделилась списком 20 объектов, которые могут благоустроить в 2023 году. Данные вынесут на голосование.

Первое общественное голосование прошло с 17 по 25 января 2022 года. Жители подавали заявки на благоустройство территорий. Поступило более 67 тысяч предложений, на обсуждение вынесли более 80. Новое голосование пройдет с 15 апреля по 30 мая 2022 года. На официальном сайте самарцы смогут решить, какие именно общественные объекты стоит улучшить.

На данный момент опубликован список из 20 территорий, среди которых: сквер экономистов; сквер по улице Осипенко; сквер им. Монастырского; сквер им. Высоцкого; парк «Воронежские озера»; парк «Молодежный»; сквер первых космонавтов; сквер «Самарец»; сквер у ДК «Искра»; сквер по Зубчаниновскому шоссе; Постников овраг; детская площадка на улице Челюскинцев; сквер по улице Ново-Садовой; сквер на пересечении авроры и Гагарина; сквер авиаконструкторов; сквер «Южный»; сквер им. Калинина; сквер им. Академика Кузнецова; сквер «Дубовая роща».