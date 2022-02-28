В Самаре решили не включать сирены утром 2 марта 2022 года

Дату весенней проверки сирен решили перенести Фото: Архив "КП"

В Самаре отменили проверку системы оповещения, которая была запланирована на утро среды, 2 марта 2022 года. В это день сирены включать не будут. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Мероприятие перенесли. Такое решение приняла правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. С чем это связано, в оперативном ведомстве не уточнили. Новая дата проверки системы оповещения пока не известна.

Напомним, работу сирен в Самарской области, как и в других регионах страны, проверяют дважды в год: весной и осенью. Услышав звуки системы оповещения, жители должны включить телевизоры или радио и прослушать экстренное сообщение от властей.