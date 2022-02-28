В Самарской области мэр получил штраф на общую сумму более 200 тысяч рублей

Мэра оштрафовали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Отрадном сотрудник администрации города получил штраф на общую сумму более 200 тысяч рублей. Его привлекли к административной ответственности из-за некачественного обеспечения безопасности на дорогах.

По версии следствия, в адрес исполняющего обязанности главы города несколько раз внесены постановления о содержании дорог в период снегопада. Известно, что техника несвоевременно осуществляла очистку снега и наледи. Это связано с тем, что машины устарели. Из-за последствий снегопада с декабря 2021 года по январь 2022 года на неочищенных дорожных участках зарегистрировали 3 ДТП.

Также, в прокуратуре отметили, что администрация города не анализировала итоги работы подрядчиков. Из-за этого главу города привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 220 тысяч рублей за неисполнение обязанностей.