В Самаре вдруг закрыли станцию метро «Гагаринская»

Работа метро вернулась к штатному режиму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре жители рассказали, что днем, 28 февраля 2022 года, станцию метро «Гагаринская» закрыли. Причины были неизвестны.

Очевидцы поделились, что поезда просто проезжали станцию. Причины происшествия в метро неизвестны. Также читатели КП-Самара отмечают, что несколькими часами ранее были закрыты еще несколько станций «по техническим причинам». Обстоятельства устанавливают правоохранители.

К 18:15 движение вернулось к штатному режиму. По предварительным данным, у станций работали сотрудники служб и спецтехника.