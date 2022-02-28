Экс-форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев забил первый гол за «Зенит»

Иван Сергеев перешел в «Зенит» этой зимой. Фото: ФК «Зенит».

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев забил первый мяч за «Зенит» в своей дебютной игре за петербуржцев в Российской премьер-лиге. Форвард отличился в матче 19 тура против «Рубина» на 92 минуте и принес «Зениту» победу 3:2.

Напомним, Иван Сергеев перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно. За команду с берегов Невы форвард дебютировал в матче против испанского «Бетиса» в Лиге Европы.

За «Крылья Советов» Сергеев выступал с 2019 года. За это время он забил 46 голов, побив рекорд результативности сезона в ФНЛ и рекорд результативности за один сезон в «Крыльях».