Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 февраля 2022 18:57

Медикам в Самаре выплатят премии за напряженную работу

Губернатор отметил, что их заслуга в стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе очень велика
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Врачей поощрят за нелегкую работу.

Врачей поощрят за нелегкую работу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Дмитрий Азаров поручил выплатить премии медикам за напряженную работу, за вклад в дело стабилизации ситуации с коронавирусом. Сейчас число случаев заболевания остается высоким, но при этом большинство людей болеет в легкой и средней форме. Впервые за четыре недели снизилось число госпитализируемых, в больницах есть свободные койки, запас лекарств.

Губернатор отметил, что все это – заслуга самоотверженной работы медиков. Глава региона принял решение дополнительного поддержать этих специалистов, сказать им спасибо и выплатить премии перед праздниками. Получат деньги медработники госучреждений здравоохранения и водители скорой помощи.

- До предстоящих праздничных дней все выплаты должны быть проведены по всем медицинским работникам. Всех их мы благодарим как наших защитников, - призвал Дмитрий Азаров к как можно более скорому поощрению.

Также на оперштабе решили разрешить детям посещать учреждения культуры, театры, цирки, а также дали добро на проведение физкультурных соревнований, в том числе среди несовершеннолетних.

В перспективе - возможная отмена QR-кодов, по решению штабов в муниципалитетах. Но для этого также должен сохраняться высокий уровень вакцинации.