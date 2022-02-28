Медикам в Самаре выплатят премии за напряженную работу

Врачей поощрят за нелегкую работу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Дмитрий Азаров поручил выплатить премии медикам за напряженную работу, за вклад в дело стабилизации ситуации с коронавирусом. Сейчас число случаев заболевания остается высоким, но при этом большинство людей болеет в легкой и средней форме. Впервые за четыре недели снизилось число госпитализируемых, в больницах есть свободные койки, запас лекарств.

Губернатор отметил, что все это – заслуга самоотверженной работы медиков. Глава региона принял решение дополнительного поддержать этих специалистов, сказать им спасибо и выплатить премии перед праздниками. Получат деньги медработники госучреждений здравоохранения и водители скорой помощи.

- До предстоящих праздничных дней все выплаты должны быть проведены по всем медицинским работникам. Всех их мы благодарим как наших защитников, - призвал Дмитрий Азаров к как можно более скорому поощрению.

Также на оперштабе решили разрешить детям посещать учреждения культуры, театры, цирки, а также дали добро на проведение физкультурных соревнований, в том числе среди несовершеннолетних.

В перспективе - возможная отмена QR-кодов, по решению штабов в муниципалитетах. Но для этого также должен сохраняться высокий уровень вакцинации.