В Самарской области открытый колодец украсили деревом и каменной стеной

Дерево торчит из открытого люка. Фото: "Изнанка Отрадный"

В городе Отрадный Самарской области жители поделились впечатляющими снимками. На проезжей части прямо из колодца теперь торчит дерево.

Пользователи социальных сетей отметили, что это – новый арт-объект города. Торчащее из колодца дерево также украсили каменной стеной, чтобы инсталляцию точно заметили. Даже самым невнимательным гражданам теперь не грозит падение в открытый люк.

Самарцы пошутили, что для нового «монумента» необходимо придумать уникальное название. Программу для голосования обозначили как «Украсим Отрадный вместе».