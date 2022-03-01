Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 марта 2022 3:18

В Самарской области открытый колодец украсили деревом и каменной стеной

Жители назвали это новым арт-объектом
Алена ПРОВКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дерево торчит из открытого люка. Фото: "Изнанка Отрадный"

Дерево торчит из открытого люка. Фото: "Изнанка Отрадный"

В городе Отрадный Самарской области жители поделились впечатляющими снимками. На проезжей части прямо из колодца теперь торчит дерево.

Пользователи социальных сетей отметили, что это – новый арт-объект города. Торчащее из колодца дерево также украсили каменной стеной, чтобы инсталляцию точно заметили. Даже самым невнимательным гражданам теперь не грозит падение в открытый люк.

Самарцы пошутили, что для нового «монумента» необходимо придумать уникальное название. Программу для голосования обозначили как «Украсим Отрадный вместе».