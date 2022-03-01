В Самарской области почти 1000 подростков привились от коронавируса

Почти 1000 подростков сделали прививку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области почти тысяча подростков привились от коронавирусной инфекции. Вакцинация в поликлиниках продолжается.

Отмечают, что уже 992 подростка сделали прививку от коронавируса двухкомпонентной вакциной «Гам-Ковид-Вак-М», которая предназначена для профилактики инфекции среди детского населения (от 12 до 17 лет). Пункты развернуты в 8 медучреждениях Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Вакцинацию проводят по предварительной записи, на добровольной основе и по заявлению законных представителей. При себе необходимо иметь: паспорт, свидетельство о рождении и полис ОМС.