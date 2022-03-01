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Происшествия1 марта 2022 4:47

В Тольятти дорожные полицейские задержали водителя, алкоголь в крови которого превысил норму в пять раз

Информацию о пьяном автолюбителе сообщили активисты
Алена ПРОВКИНА
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Мужчина лишится прав

Мужчина лишится прав

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти сотрудники дорожной полиции получили информацию о пьяном водителе. Активисты «Ночного патруля» сообщили о мужчине.

Известно, что в феврале 2022 года экипаж патрульной службы получил информацию. Активисты сообщили, что нарушитель двигался по Цветному бульвару на отечественном автомобиле «LADA Granta». Инспекторы задержали 51-летнего водителя. Предположительно он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина согласился пройти освидетельствование на алкоголь по прибору. Оказалось, что алкоголь в выдыхаемом воздухе был выше нормы в пять раз. Водителю грозит штраф и лишение прав сроком от полутора до двух лет.