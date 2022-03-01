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Происшествия1 марта 2022 4:56

В Самаре инженер заплатил за билеты в театр более 19 тысяч рублей

Он стал жертвой мошенников
Алена ПРОВКИНА
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Инженер лишился денег

Инженер лишился денег

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель хотел посетить театр и решил купить билеты через интернет. Он лишился своих сбережений.

Известно, что 29-летний самарский инженер покупал билет на театральное представление. Он связался с продавцом и перешел по указанной ссылке. Оказалось, что продавец был мошенником и списал все деньги со счета пострадавшего, который ввел данные о своей карте. Инженер лишился более 19 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Только после оплаты мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию за помощью. По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.