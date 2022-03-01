В Самаре инженер заплатил за билеты в театр более 19 тысяч рублей

Инженер лишился денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель хотел посетить театр и решил купить билеты через интернет. Он лишился своих сбережений.

Известно, что 29-летний самарский инженер покупал билет на театральное представление. Он связался с продавцом и перешел по указанной ссылке. Оказалось, что продавец был мошенником и списал все деньги со счета пострадавшего, который ввел данные о своей карте. Инженер лишился более 19 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Только после оплаты мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию за помощью. По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.