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Общество1 марта 2022 5:35

В Сызрани более 60 студентов колледжей помогли расчистить территории возле монастыря

Акция проходила два дня
Алена ПРОВКИНА
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Студенты расчистили территорию монастыря. Фото: городская администрация

Студенты расчистили территорию монастыря. Фото: городская администрация

В Сызрани более 60-ти студентов колледжей помогли расчистить снег возле монастыря. Из объединила акция «Общее дело».

По данным городской администрации, студенты Политехнического и Губернского колледжей убрали снег на территории Вознесенского мужского монастыря. Акция проходила в несколько этапов и длилась два дня. В перерывах молодые люди пили горячий чай.

Наместник монастыря игумен Агафангел поблагодарил студентов и рассказал, что добровольческая деятельность возродит в молодежи фундаментальные ценности. Многие студенты отметили, что работали от всего сердца и с большим желанием.