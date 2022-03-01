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Экономика1 марта 2022 6:16

ВТБ не будет менять условия по ранее выданным кредитам

ВТБ прокомментировал, могут ли быть изменены ставки по ранее выданным кредитам, в том числе и ипотеке
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ВТБ продолжает обслуживание клиентов в штатном режиме.

ВТБ продолжает обслуживание клиентов в штатном режиме.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сообщении банка говорится, что по всем ранее выданным кредитам все условия, в том числе - процентные ставки, сохраняются без изменений, как они прописаны в договорах с клиентами. Это требование законодательства, которое распространяется на все банки страны.

ВТБ продолжает обслуживание клиентов в штатном режиме. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Все вклады и накопительные счета также доступны в полном объеме, банк предлагает для своих клиентов максимальную доходность по ним. Клиенты могут открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче средств со счетов клиентов выполняются в полном объеме.