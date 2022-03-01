Сотрудники Сбера стали для клиента настоящей семьей

За судьбой клиента Валентины Михайловны следили все сотрудники отделения банка в Чапаевске.

Женщина пожилого возраста была совершенно одинока, без родных и близких, с явными признаками нарушения памяти. Часто теряла свой паспорт, заходила в отделение банка по несколько раз в день, забывая, что уже была здесь. Перед лицом болезни она оказалась беззащитной. Сотрудники банка всегда оказывали ей помощь, помогали добираться до дома, собирали для нее средства в то время, когда Валентина Михайловна теряла паспорт.

После того, как она в очередной раз потеряла документы, стало понятно, что своими силами офис не справится. Было решено подключить органы социальной опеки - для беседы с клиентом и принятию мер по её адаптации и восстановлению документов.

Благодаря участию сотрудников банка, органами опеки был привлечен человек, который следил за моральным и физическим состоянием Валентины Михайловны. В течение продолжительного времени женщину приглашали в офис банка для получения пенсии лично по звонку от руководителя отделения в тот момент, когда было относительно мало человек в офисе, чтобы уберечь ее от возможных простудных заболеваний.

Неделю назад Валентины Михайловны не стало. Но последние дни своей жизни она не была одинока и всегда чувствовала поддержку и внимание, во многом благодаря сотрудникам дополнительного офиса Сбера в Чапаевске.

Источник - https://pfo.volga.news/article/609984.html