Анонимность и благотворительность: в Самарской области стартовал проект "Самарское Социальное Бюро"

В Самарской области 1 февраля 2022 года стартовал проект "Самарское Социально Бюро" благодаря поддержке Фонда Президентских грантов в направлении охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни.

Проект создан на базе Низкопорогового центра, это место, куда жители региона могут обратиться в самых трудных жизненных ситуациях: если они потеряли жильё, работу, семью.

"Самарское социальное бюро" - инновационный подход к решениям важных социальных задач, в том числе профилактики социально значимых заболеваний, таких как ВИЧ, асоциального поведения и снижения уровня незаконного потребления наркотических средств. Именно поэтому основной целью проекта является помощь гражданам всего региона, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Стоит отметить, что базовыми принципами работы "Самарского Социального Бюро" являются анонимность, благотворительность.

Проект направлен на помощь алкозависимым, наркозависимым гражданам региона, освободившимся из мест заключения и условно осужденным, малоимущим гражданам, лицам с положительным ВИЧ статусом, деструктивным семьям. В реализации проекта задействован целый штат специалистов: юристы, психологи, социальные работники, специалисты по трудоустройству.

"Самарское социальное бюро" состоит из трех системообразующих отделений. Первое отделение направлено на оказание краткосрочных услуг, терапевтического и консультационного характера. Отделение работает в режиме пн-сб с 10:00 до 19:00. В отделении работает группа специалистов и психологов, в том числе и группы самопомощи зависимым. Именно тут ведется работа с малоимущими гражданами и лицами БОМЖ, выдается одежда, обувь, горячее питание и необходимые медикаментов.

Второе отделение - отделение социальной реабилитации. Оно направлено на оказание соц. услуг в стационарном формате. Работа данного отделения осуществляется круглосуточно по специальной программе социальной реабилитации, в том числе и адаптации граждан, зависимых от ПАВ. Длительность реабилитационного кураса составляет не менее 5 месяцев.

Третье отделение направлено на работу с основными группами проекта в рамках программ длительной, поддерживающий терапии с социальным сопровождением. Работа отделения осуществляется пн-сб с 10:00 до 19:00. Деятельность отделения строится на базе следующих программ социального сопровождения: программа поддержки «ДОМ НА ПОЛ ПУТИ», программа групповой психокоррекции «СИЛА ЗДОРОВОЙ СЕМЬИ», программа работы с деструктивными семьями"КНУТЫ И ПРЯНИКИ".

Первичную консультацию можно получить по телефону горячей линии 8(846)221-64-91 и 8(846)249-80-02.