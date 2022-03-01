Самарские полицейские задержали кибермошенника, находившегося в федеральном розыске

Мошенника смогли задержать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские правоохранители смогли задержать киберприступника. Он занимался перевыпуском «симок».

Известно, что в прошлом году полицейские проводили оперативно-розыскные мероприятия. Они установили личность подозреваемого и смогли его задержать. Мужчина был объявлен в федеральный розыск. Мошенник получал доступ к персональным данным абонентов путем перевыпуска «симок». Таким образом, он перехватывал управление аккаунтами и выводил деньги с банковских счетов, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело. Полиция проводит расследование и устанавливает обстоятельства преступления.