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Происшествия1 марта 2022 6:27

Самарские полицейские задержали кибермошенника, находившегося в федеральном розыске

Он перевыпускал SIM-карты
Алена ПРОВКИНА
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Мошенника смогли задержать

Мошенника смогли задержать

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские правоохранители смогли задержать киберприступника. Он занимался перевыпуском «симок».

Известно, что в прошлом году полицейские проводили оперативно-розыскные мероприятия. Они установили личность подозреваемого и смогли его задержать. Мужчина был объявлен в федеральный розыск. Мошенник получал доступ к персональным данным абонентов путем перевыпуска «симок». Таким образом, он перехватывал управление аккаунтами и выводил деньги с банковских счетов, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело. Полиция проводит расследование и устанавливает обстоятельства преступления.