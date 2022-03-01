Автосервис и «Газель» сгорели на ул. Советской Армии в Самаре 28 февраля 2022 года

Очевидцы заметили над автосервисом клубы дыма / Фото: Подслушано Самара

Вечером в понедельник, 28 февраля 2022 года, на улице Советской Армии, 92 в Самаре произошел пожар. Там вспыхнули автосервис и автомобиль «Газель». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 21:53. Прибывшие на место подразделения установили, что горение происходит на площади 100 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг вызова — 1-БИС, — уточнили в оперативном ведомстве.

На месте работали 39 человек и 9 единиц техники. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Из-за чего начался пожар, пока не известно. Это предстоит узнать специалистам.