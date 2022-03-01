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Происшествия1 марта 2022 6:45

В Тольятти иномарка врезалась в фонарь и перевернулась

Есть пострадавшие
Алена ПРОВКИНА
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Автомобиль перевернулся. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Автомобиль перевернулся. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти вечером, 28 февраля 2022 года, в Комсомольском районе произошло ДТП. Иномарка перевернулась.

Авария произошла в 16:35. Водитель автомобиля «Hyundai Tucson» ехал в районе дома №29 по улице Железнодорожной. Автолюбитель нарушил правила, потерял контроль над управлением и врезался в фонарь. После столкновения автомобиль перевернулся, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В аварии пострадала женщина-пассажир. Ее госпитализировали. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего. Правоохранители проводят проверки.